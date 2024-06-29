«Стать здесь лучшим игроком». Свёнтек — о целях на Уимблдон-2024

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что перед Уимблдоном-2024 хочет сосредоточиться не на ожиданиях, а на намерении стать лучшей на траве.

«Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы стать здесь лучшим игроком, научиться играть в лучший теннис на траве, не зацикливаясь на рейтинге или ожиданиях, которые связаны с ним. Именно это я и собираюсь сделать. Я поняла, что значит Уимблдон, когда играла в юниорском возрасте. Мне было сложно понять это по телевизору», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.

Напомним, Ига Свёнтек является победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024, который с 29 мая по 8 июня проходил в Париже. Лучшим результатом Свёнтек на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году.