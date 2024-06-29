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Видеообзор победы Шнайдер над Векич в финале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге

Видеообзор победы Шнайдер над Векич в финале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
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Сегодня, 29 июня, 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в финале травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) над канадской теннисисткой Донной Векич.

Данный матч продолжался 2 часа 13 минут. Шнайдер выполнила девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Векич семь эйсов, четыре двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Дианой Шнайдер и Донной Векич.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Это второй титул в карьере 20-летней Шнайдер. Свой первый трофей Диана выиграла на турнире в Хуахине (Таиланд) в феврале 2024 года. Уже 1 июля россиянка дебютирует в топ-30.

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