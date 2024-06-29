«Здесь я не могу поскользнуться». Свёнтек — о подготовке к Уимблдону-2024

Первая ракетка мира пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как готовилась к Уимблдону-2024.

«Вначале было сложно. Рада, что приехала раньше, потому что есть большая разница между травой в Польше и здесь. День за днём набирала ритм, лучше чувствовала мяч. В этом году мы немного по-другому подошли к этому вопросу, потому что я провела много матчей в первой части сезона. Я могла бы сыграть турнир до Уимблдона, но не знаю, смогу ли остаться в хорошей физической форме до конца года. Приходится выбирать, что лучше для будущего.

Одной из целей было выиграть и оказать давление на подаче. Мне удавалось это делать на других покрытиях, надеюсь, удастся и здесь. Здесь ещё важнее хорошо принимать первые подачи. На тренировках мне это удавалось, но теперь собираюсь проверить это в матчах с дополнительным стрессом. Надеюсь, этот прогресс принесёт свои плоды. Помимо подачи, также важно движение и остановка перед ударом. Здесь я не могу поскользнуться», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.

Напомним, Ига Свёнтек является победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Лучшим результатом Свёнтек на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году.