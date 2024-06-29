«Могу делать всё что угодно после окончания карьеры». Свёнтек — о жизни теннисиста

Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что самое сложное в жизни теннисистов — это быстрая смена покрытия и плотный график, но хорошая игра в теннис позволяет спортсменам жить так, как им хочется.

«Сейчас это, наверное, быстрая смена покрытия. Важно принять это и уметь работать над этим, не зацикливаясь на негативных моментах. А ещё — плотный график. Иногда, когда ты хорошо играешь, то не остаётся времени, чтобы вернуться домой. Больше всего в теннисе мне нравится, что я выигрываю много матчей, это даёт мне возможность жить так, как я могу жить. Я могу делать всё что угодно после окончания карьеры, и всё благодаря теннису. Я всегда буду благодарна за это. А ещё я получаю удовлетворение от прогресса в том, что не получалось», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.

Ранее Ига Свёнтек рассказала, что перед Уимблдоном-2024 хочет сосредоточиться не на ожиданиях, а на намерении стать лучшей на траве.