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Видеообзор победы Дарьи Касаткиной в финале турнира WTA-500 в Истбурне

Видеообзор победы Дарьи Касаткиной в финале турнира WTA-500 в Истбурне
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14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составил почти € 923 тыс. В финальном матче она обыграла финалистку US Open — 2021, 30-ю ракетку мира канадку Лейлу Фернандес.

Во втором сете матче Касаткина повела 3:0, но затем начала ошибаться, в том числе и допускать двойные ошибки. Фернандес не только сравняла счёт, но и вышла вперёд с брейком. Она действовала первым номером, много атаковала, регулярно шла вперёд и в основном играла с лёта на очень высоком уровне. Касаткина хорошо оборонялась и держала мяч в корте.

Видео опубликовано на YouTube-канале WTA. Права принадлежат WTA.

Напомним, это первый для Касаткиной титул на травяном покрытии и седьмой в карьере. Также россиянка завоевала первый титул в 2024 году, до этого четыре раза уступив в финалах.

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