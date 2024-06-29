«Надеюсь добиться того же результата». Алькарас — о возвращении на Уимблдон

Третья ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал, что вернуться на Уимблдон в качестве действующего чемпиона — это очень особенный момент, а также поделился ожиданиями от этого года.

«Я всегда говорю, что здорово вернуться сюда, на Уимблдон. Быть действующим чемпионом ещё более особенно. У меня остались прекрасные воспоминания о прошлом годе. Очень рад начать турнир и надеюсь добиться того же результата. Хорошо, что после Queen's у меня было много дней, чтобы адаптировать свою игру, тренироваться и совершенствоваться. На следующий день после поражения я начал тренировать свои движения и удары, чтобы чувствовать себя более комфортно», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.