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«Надеюсь добиться того же результата». Алькарас — о возвращении на Уимблдон

«Надеюсь добиться того же результата». Алькарас — о возвращении на Уимблдон
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Третья ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал, что вернуться на Уимблдон в качестве действующего чемпиона — это очень особенный момент, а также поделился ожиданиями от этого года.

«Я всегда говорю, что здорово вернуться сюда, на Уимблдон. Быть действующим чемпионом ещё более особенно. У меня остались прекрасные воспоминания о прошлом годе. Очень рад начать турнир и надеюсь добиться того же результата. Хорошо, что после Queen's у меня было много дней, чтобы адаптировать свою игру, тренироваться и совершенствоваться. На следующий день после поражения я начал тренировать свои движения и удары, чтобы чувствовать себя более комфортно», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

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