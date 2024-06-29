«Выложусь на 100% за свою страну». Алькарас — о поездке на Олимпиаду в Париже

Третья ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас высказался о смене покрытия перед Олимпиадой в Париже.

«Нелегко сменить покрытие за одну неделю. Я на 100% уверен, что сыграю на Олимпийских играх. Для меня это потрясающее событие. Это будет мой первый раз, так что я с нетерпением жду этого опыта. Я поеду и выложусь на 100% за свою страну. Кроме того, у нас очень мало времени с момента окончания соревнований до старта в Торонто», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Ранее Карлос Алькарас рассказал, что вернуться на Уимблдон в качестве действующего чемпиона — это очень особенный момент для него.

Напомним, Алькарас является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.