ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вписать своё имя в список». Алькарас — о желании победить на Уимблдоне и «РГ» в один год

«Вписать своё имя в список». Алькарас — о желании победить на Уимблдоне и «РГ» в один год
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал, что хочет стать победителем Уимблдона и «Ролан Гаррос» в один и тот же год.

«Выигрывать «Большие шлемы» очень сложно. Очевидно, что это переход с глины на траву, совершенно разные покрытия. Я буду стараться. Я хочу вписать своё имя в список победителей «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один и тот же год. Я знаю, что это будет очень сложно и большой вызов, но я готов», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос» — 2024. В финале он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева. Алькарас также является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Материалы по теме
«Выложусь на 100% за свою страну». Алькарас — о поездке на Олимпиаду в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android