Онс Жабер и Арина Соболенко зажигательно станцевали на корте Уимблдона

Теннисистка из Туниса, 10-я ракетка мира Онс Жабер и третья ракетка мира Арина Соболенко зажигательно станцевали на одном из кортов Уимблдона в Лондоне (Великобритания).

«Найдите друга, который будет танцевать вместе с вами на корте», — написано под видео.

Сейчас теннисистки уже вовсю готовятся к стартовым поединкам, матчи первого круга состоятся уже 1 июля.

Напомним, в первом круге предстоящего Уимблдона Соболенко встретится с американкой Эминой Бектас, а Жабер — с Моюкой Учижимой из Японии.

Последний раз теннисистки встречались друг с другом на Уимблдоне в 2023 году. Жабер тогда удалось обыграть соперницу из Беларуси. Однако по общей статистике пяти личных встреч Соболенко всё же чаще одерживает победу.