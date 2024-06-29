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«Интенсивность очень высока». Джокович — о своём состоянии перед Уимблдоном-2024

«Интенсивность очень высока». Джокович — о своём состоянии перед Уимблдоном-2024
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил, что физически чувствует себя хорошо перед Уимблдоном-2024.

«Я прибыл сюда в воскресенье. Это была неделя тренировок, очень хорошая неделя. У меня были очень интенсивные занятия, тренировки с Синнером, Тиафо, Медведевым или Руусувуори, а сегодня ещё и с Руне. Пока что колено очень хорошо реагирует на всё это, что является хорошим знаком для участия в Уимблдоне, поэтому и решил остаться в основной сетке. Ещё есть пара дней, я играю во вторник. Уверен в здоровье своего колена, общая физическая форма очень хорошая.

Может быть, это не идеально для врачей и специалистов, которые советуют отдыхать три и шесть недель, чем больше, тем лучше, чтобы не рисковать, но это индивидуальная вещь. Это очень субъективно. У всех разная реакция на восстановление, реабилитацию, упражнения… У меня не было никаких рецидивов. Моя интенсивность сейчас очень высока. Колено в порядке, никакой негативной реакции не было», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Напомним, Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, в 2023 году в финале обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича, который недавно перенёс операцию на колене.

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