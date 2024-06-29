«Никаких секретов нет». Синнер — о подготовке к Уимблдону-2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как готовился к Уимблдону-2024.

«После Парижа я взял несколько дней отпуска, а затем вернулся к работе. Никаких секретов нет. Физически я чувствую себя намного лучше, чем в начале «Ролан Гаррос», куда я приехал с сомнениями. Мы много работали за последние несколько лет, дней, я готов соревноваться», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Напомним, Синнер – победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024. В июне 2024 года он стал первым в истории итальянским теннисистом, которому удалось возглавить мировой рейтинг АТР. На его счету 14 титулов в одиночном разряде.

На Уимблдоне-2024, который пройдёт с 1 по 14 июля, итальянец является первым сеяным. В первом круге он сыграет с немцем Янником Ханфманом.