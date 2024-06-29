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«Ничего не принимаю как должное». Синнер — о любви к теннису

«Ничего не принимаю как должное». Синнер — о любви к теннису
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что ему больше и меньше всего нравится в теннисе.

«Мне очень повезло, потому что начал заниматься теннисом как хобби, а теперь это стало работой. Для меня это всё ещё хобби. Я люблю выходить на корт и просто играть. Думаю, что нет никаких отрицательных моментов. Я знаю, скольким пожертвовал, чтобы оказаться на той позиции, на которой нахожусь. Для меня всегда большая честь выйти на корт. Думаю, это одна из причин, почему я люблю теннис: ничего не принимаю как должное», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Ранее первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что самое сложное, а что самое приятное в жизни теннисистов.

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