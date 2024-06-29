«Каждый год разный». Синнер — о готовности к Уимблдону-2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что рад вернуться на Уимблдон-2024 и считает, что может хорошо играть на этом покрытии.

«Я очень рад вернуться сюда, это очень особенный турнир. Я доволен тем, как я играл на прошлой неделе, я пытаюсь найти хорошую форму здесь, на этих кортах, чтобы быть готовым к этому турниру. Мне кажется, особенно на траве, когда ты уверен в себе, это может помочь. Прошлая неделя была очень важна. В прошлом году я дошёл здесь до полуфинала, так что знаю, что могу играть в хороший теннис на этом покрытии. Каждый год разный», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Ранее Янник Синнер рассказал, что ему больше и меньше всего нравится в теннисе.