ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Каждый год разный». Синнер — о готовности к Уимблдону-2024

«Каждый год разный». Синнер — о готовности к Уимблдону-2024
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что рад вернуться на Уимблдон-2024 и считает, что может хорошо играть на этом покрытии.

«Я очень рад вернуться сюда, это очень особенный турнир. Я доволен тем, как я играл на прошлой неделе, я пытаюсь найти хорошую форму здесь, на этих кортах, чтобы быть готовым к этому турниру. Мне кажется, особенно на траве, когда ты уверен в себе, это может помочь. Прошлая неделя была очень важна. В прошлом году я дошёл здесь до полуфинала, так что знаю, что могу играть в хороший теннис на этом покрытии. Каждый год разный», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Ранее Янник Синнер рассказал, что ему больше и меньше всего нравится в теннисе.

Материалы по теме
«Ничего не принимаю как должное». Синнер — о любви к теннису
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android