«Мне нужно немного больше удачи». Зверев — о настрое перед Уимблдоном-2024

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился настроем перед Уимблдоном-2024, а также заявил, что в этом году есть много претендентов на титул.

«Я чувствую себя хорошо, конечно, последние несколько турниров были очень позитивными, с этим титулом в Риме. Конечно, поражение в финале на «Ролан Гаррос» разочаровало, хотя это был хороший турнир. Надеюсь, смогу показать это на Уимблдоне. Я говорил об этом с братом, впервые чувствую, что приехал сюда соревноваться и, возможно, выиграть титул. В предыдущие годы у меня не было такого ощущения, я не чувствовал, что способен на это. Думаю, что это самый открытый Уимблдонский турнир за последние 20 лет с точки зрения фаворитов, потенциальных победителей. Есть много парней, которые имеют неплохие шансы выиграть турнир.

Думаю, что такого не было по крайней мере 20 лет до того, как Роджер начал играть. После Роджера появились Рафа, Новак и Энди. Всегда было очень ограниченное количество парней, способных конкурировать и выигрывать турниры. Чувствую, что в этом году всё иначе. Действительно, могу сказать, что я один из тех парней, которые сделают всё возможное. Это турнир, где мне нужно немного больше удачи, может быть, больше, чем на других турнирах «Большого шлема», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Напомним, Уимблдон — 2024 пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). Общий призовой фонд турнира составляет € 50 млн. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича.