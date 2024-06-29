«От этого невозможно избавиться». Зверев — о необходимости убрать пятисетовые матчи

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев считает, что нет необходимости избавляться от пятисетовых матчей, так как они делают турниры особенными.

«Теннис — это хорошо, это один из старейших существующих видов спорта. Нам не нужны всё время новые правила, нам не нужно изобретать что-то каждые несколько лет. Это спорт, который нравится всем. Трудность выиграть «Большие шлемы» — это пятисетовые матчи, физическая часть, поэтому вы работаете в предсезонке. Очень важно выиграть «Мастерс 1000» или финал ATP, но самая сложная задача в нашем виде спорта — выиграть «Большой шлем» в пятисетовых матчах. По моему мнению, от этого невозможно избавиться. Это то, что делает Уимблдон таким особенным, или «Ролан Гаррос». Вы видите, что игроки измотаны, находятся на пределе своих возможностей», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Ранее Александр Зверев поделился настроем перед Уимблдоном-2024, а также заявил, что в этом году чувствует, что может выиграть турнир.