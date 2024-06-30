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«Буду полным аутсайдером». Радукану — о предстоящем матче с Александровой на Уимблдоне

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ощущениями от предстоящего матче первого круга на Уимблдоне — 2024 с 22-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой.

«Я ожидаю очень сложного матча. Думаю, я буду полным аутсайдером, потому что она намного старше, намного опытнее, занимает гораздо более высокое место в рейтинге», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Ранее Эмма Радукану рассказала о настрое перед стартом Уимблдона-2024. Напомним, в 2023 году Радукану не выступала на Уимблдоне из-за перенесённых операций на запястьях.

Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). Общий призовой фонд турнира составляет € 50 млн. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.