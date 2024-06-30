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Радукану назвала легендарного теннисиста, на которого всегда равнялась

Радукану назвала легендарного теннисиста, на которого всегда равнялась
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Британская теннисистка Эмма Радукану, обладательница одного титула турнира «Большого шлема», рассказала, что всю свою карьеру брала пример с британского теннисиста Энди Маррея.

«Я очень рада видеть его здесь. Когда я думаю об Уимблдоне, я думаю об Энди. Потому что, когда я росла, это было поколение, герой, на которого я равнялась. Я думаю, это просто правильно. Я очень надеюсь, что во вторник или когда он будет играть, он будет на игровой площадке», — приводит слова Радукану пресс-служба Уимблдона.

Напомним, 1 июля стартует главный травяной турнир — Уимблдон, который пройдёт в Лондоне (Великобритания). Сам Маррей за карьеру дважды выигрывал Уимблдон, в этом году титулов он не завоёвывал и даже допускал, что в 2024 году завершит карьеру, однако официального объявления об этом не было.

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