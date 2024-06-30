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«Всё взаимозаменяемо, если ты не первый». Гауфф — об отношении к мировому рейтингу

«Всё взаимозаменяемо, если ты не первый». Гауфф — об отношении к мировому рейтингу
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что не придаёт большого значения месту в мировом рейтинге.

«Рейтинг — это просто номер. Возможно, если бы я была первой, то чувствовала бы себя по-другому. Вторая, третья, четвёртая — для меня это всё взаимозаменяемо, если ты не первый. Не придаю этому особого значения. Думаю, что для меня это просто показывает, что в женском туре очень много талантов и это игра для всех», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Кори Гауфф в первом круге Уимблдона-2024 сыграет с американской теннисисткой Кэролайн Доулхайд. Основной турнир женской части Уимблдона-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 50 млн. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

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