«Плохой момент не длится вечно». Гауфф — о прошлогоднем поражении в первом круге Уимблдона

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как переживала поражение в первом круге Уимблдона-2023 в матче с соотечественницей Софьей Кенин.

«Это был тяжёлый момент для меня. Думаю, первые две-три недели после этого я действительно находилась в мрачном состоянии. Было тяжело осознавать, что у меня так много времени. Когда это происходит, ты чувствуешь, как наваливается вся тяжесть. Но думаю, что я сильно выросла. Рада, что использовала этот момент, чтобы просто стремиться стать лучше. Всё ещё знаю, что далека от того, где могу быть. Этот опыт научил меня, что плохой момент не длится вечно. Та часть сезона была тяжёлой, а следующая часть сезона была лучшей из всех, что у меня были», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Основной турнир женской части Уимблдона-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 50 млн. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.