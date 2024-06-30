«Общение с людьми приносит удовольствие». Гауфф — о самом ценном в теннисе

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что для неё самое ценное в профессиональной карьере теннисистки — общение с людьми.

«На прошлой неделе я встретила мальчика, который был моим поклонником. Когда он увидел меня, у него начали появляться эмоции и слёзы на глазах. Такие вещи и взаимодействия заставляют понять: то, что ты делаешь на корте, действительно имеет значение — проводишь ли ты лучшее время в своей жизни и выигрываешь всё подряд или у тебя короткий неудачный момент и ты проигрываешь. Общение с людьми приносит такое удовольствие и заставляет чувствовать, что ты этого достойна», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Ранее Кори Гауфф рассказала, как переживала поражение в первом круге Уимблдона-2023 в матче с соотечественницей Софьей Кенин.