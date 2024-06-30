Соболенко – о возможном снятии с Уимблдона: у меня специфическая и редкая травма

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подробно рассказала о своей травме, из-за которой может сняться с Уимблдона.

«Я называю это просто травмой плеча. Это действительно специфическая травма, и она действительно редкая. Вероятно, я просто вторая или третья теннисистка, которая травмировала эту мышцу. Это очень неприятно. Самое раздражающее, что я могу делать всё, что угодно. Я могу тренироваться, могу делать удары с отскока. Я борюсь с подачей. Это действительно раздражает. Вы не чувствуете, что получили травму. Если вы дадите мне гири, я пойду поднимать гири. Но если вы скажете мне подавать, я буду испытывать боль. Мы сделали МРТ. Мы сделали всё, мы провели много реабилитации, много лечения. Я никогда не сталкивалась с серьёзными травмами в своей карьере. Я бы сказала, что последний месяц был действительно сложным для меня. Я испытывала разные боли», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Соболенко должна начать Уимблдон-2024 с матча с американкой Эминой Бектас. В 2023 году белоруска была в полуфинале турнира.