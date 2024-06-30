Новак Джокович объяснил решение не сниматься с Уимблдона-2024

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему решил не сниматься с Уимблдона-2024.

«Жена тоже об этом спрашивала, это нормально. Мне 37, и, возможно, хочется меньше рисковать и готовиться к Олимпийским играм. Но мне не хочется пропускать «Шлем», когда я всё ещё могу играть, когда я активен и нахожусь на таком уровне. Но я бы не назвал это страхом что-то упустить. Это просто непреодолимое желание играть и соревноваться.

Уимблдон — турнир, о котором я всегда мечтал в детстве. Я всегда мечтал тут участвовать. И сама мысль о пропуске казалась неправильной. Мне не хотелось потом это чувствовать», — приводит слова Джоковича Tennis 365.

Ранее 37-летний теннисист рассказал, что не чувствовал боль в матче с Даниилом Медведевым (6:3, 6:4) на выставочном турнире в Харлингеме. Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за травмы мениска.

Напомним, Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, в 2023 году в финале обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича, который недавно перенёс операцию на колене.

Джокович провёл тренировку после операции на колене: