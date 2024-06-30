Рейтинг WTA, 1 июля: Дарья Касаткина поднялась на 12-е место, Шнайдер вошла в топ-30

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы на турнире в Истбурне поднялась с 14-го на 12-е место. Также в топ-20 находятся россиянки Людмила Самсонова (15-я) и Анна Калинская (18-я). Диана Шнайдер благодаря победе на турнире в немецком Бад-Хомбурге переместилась с 47-й на 30-ю позицию.

Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек. На второй строчке — американка Кори Гауфф, на третьей — белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA, 1 июля:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 11585 очков.

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7943.

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7841.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5025.

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463.

7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4228.

8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055.

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3805.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3801…

12 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3283…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830…

18 (17). Анна Калинская (Россия) — 2310…

22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2053

23 (24). Мирра Андреева (Россия) – 2018…

28 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…

30 (47). Диана Шнайдер (Россия) — 1690…

38 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488…

41 (39). Анастасия Потапова (Россия) — 1415…

60 (66). Анна Блинкова (Россия) — 1030…

77 (81). Элина Аванесян (Россия) — 855.