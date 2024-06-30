Елена Веснина поделилась фото с Марией Шараповой

Экс первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина поделилась фотографией с экс первой ракеткой мира в одиночном разряде Марией Шараповой. Снимок Веснина опубликовала в своих соцсетях.

Фото: Из личного архива Елены Весниной

«С Машей мы столкнулись сразу, как только я приехала на корты, по пути в рефери-офис. Это было настолько приятно и неожиданно. Темы для разговора были, понятно, одни, как дети, что умеют, кто на кого похож и так далее», – подписала пост Веснина.

Елена Веснина – олимпийская чемпионка 2016 года, победительница трёх турниров «Большого шлема», победительница 19 турниров WTA (все – в парном разряде). В одиночном разряде Елена поднималась на 13-ю строчку и выигрывала три турнира WTA.

Мария Шарапова – пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», обладательница 36 титулов WTA (все – в одиночном разряде). Мария является самой титулованной теннисисткой в истории России.