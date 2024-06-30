Эмма Радукану поделилась впечатлениями от посещения Уимблдона в качестве зрителя

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, как чувствовала себя в качестве зрителя на Уимблдоне в 2023 году.

«Я очень благодарна за уайлд-кард и возможность соревноваться здесь. У меня остались потрясающие воспоминания о 2021 годе.

В прошлом году я была на Уимблдоне на другой стороне, в качестве зрителя. Было очень тяжело проходить через туннель для игроков и видеть, как другие теннисисты собираются тренироваться, сыграть матч.

Думаю, что пребывание здесь в качестве болельщика меня очень задело. Это было неприятно, и я почти не смотрела теннис. Для меня быть на корте в этом году – это нечто особенное», – приводит слова Радукану официальный сайт Уимблдона.

В 2021 году Эмма Радукану сыграла первый турнир «Большого шлема» в карьере на Уимблдоне. В 2023 году британка не выступала на домашнем «Шлеме» из-за перенесённых операций на запястьях.

В первом круге Уимблдона-2024 Радукану сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.