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Янник Синнер рассказал о своей мечте на примере Надаля, Джоковича и Федерера

Янник Синнер рассказал о своей мечте на примере Надаля, Джоковича и Федерера
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какое влияние на него оказали игроки «Большой тройки» Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер.

«Мне нравится, как они постепенно улучшали свою игру, сражаясь друг с другом… Они достигли 100% своих возможностей. Это также моя мечта — дойти до конца своей карьеры, достигнув 100% своих физических, теннисных и умственных способностей», — сказал Синнер на пресс-конференции перед началом Уимблдона.

Напомним, Синнер – победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024. В июне 2024 года он стал первым в истории итальянским теннисистом, которому удалось возглавить мировой рейтинг АТР. На его счету 14 титулов в одиночном разряде.

На Уимблдоне-2024, который пройдёт с 1 по 14 июля, итальянец является первым сеяным. В первом круге он сыграет с немцем Янником Ханфманом.

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