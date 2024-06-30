Бывший тренер Дрэйпера рассказал об игре британца в юниорские годы

Бывший тренер первой ракетки Великобритании Джека Дрэйпера Джастин Шерринг рассказал, каким британец был в юниорские годы.

«Куда бы мы ни приехали, Джек был одним из самых маленьких ребят. Когда игрок невысокий, он больше фокусируется на развитии мастерства и тактике. В юниорские годы он был очень умелым игроком и невероятным бойцом. В 14 лет он был лучшим игроком в Европе в своей возрастной категории, но это никогда не было связано с физическим преимуществом.

В 10 лет он играл со всеми моими лучшими 16-летними игроками. Однако никто не хотел с ним играть, потому что он был очень сфокусирован. Джек привык только к одному — доводить себя до предела.

Я был на турнире в Queen’s Club. Люди спрашивали: «Ты можешь поверить в то, что он обыграл Алькараса? Я сказал: «Конечно, могу», – приводит слова Шерринга Daily Mail.