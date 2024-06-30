Энди Маррей оценил своё состояние перед Уимблдоном-2024

Экс первая ракетка мира трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей прокомментировал своё состояние здоровья перед стартом Уимблдона-2024.

«То, что я пытаюсь сделать, несёт в себе определённые риски. Но я готов их принять и попробовать сыграть. Мне нужно нормально двигаться, но пока не получается. Посмотрим через 48 часов. На самом деле, непросто понять, как будет развиваться ситуация.

Сейчас я пытаюсь делать то, что могу, прогрессировать каждый день. Не знаю, хватит ли времени или нет, но стараюсь», – приводит слова Маррея iNews.

Напомним, на прошлой неделе Маррей перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. В первом круге Уимблдона-2024 британец сыграет против чешского теннисиста Томаша Махача.