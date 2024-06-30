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Новак Джокович назвал действующих игроков, с которыми консультировался по поводу травмы

Новак Джокович назвал действующих игроков, с которыми консультировался по поводу травмы
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что общался со спортсменами, у которых были травмы колена. Напомним, на «Ролан Гаррос» – 2024 Джокович получил травму колена и впоследствии перенёс операцию.

«Я очень сомневался в том, приеду ли на Уимблдон. Я провёл несколько долгих бесед с некоторыми спортсменами, которые прошли через похожие ситуации, например с Тейлором Фритцем, который пережил примерно то же самое, что и я, три года назад. Кажется, он тоже травмировался на «Ролан Гаррос». Спустя 21 день после травмы он сыграл матч первого круга на Уимблдоне. Говорил ещё со Стэном Вавринкой, лыжницей Линдси Вонн – все поделились своим опытом.

Это вселило в меня веру и оптимизм в то, что если реабилитация будет проведена правильно и если, конечно, колено хорошо отреагирует, что очень непредсказуемо, то у меня довольно хорошие шансы попасть на Уимблдон», – приводит слова Джоковича официальный сайт Уимблдона.

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