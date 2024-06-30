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Карлос Алькарас признался, что пересматривает матчи с победного Уимблдона-2023

Карлос Алькарас признался, что пересматривает матчи с победного Уимблдона-2023
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Действующий чемпион Уимблдона третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что смотрит видео с игрой теннисистов «Биг-4», а также пересматривает матчи со своим участием.

«Я всё ещё смотрю видео с игрой Роджера Федерера, Энди Маррея, Рафы Надаля и Новака Джоковича.

Не буду врать, я смотрел свои матчи с прошлогоднего Уимблдона, чтобы увидеть, что и как я сделал. Движение по корту, удары, хочу играть также, как в прошлом году. Но у других игроков я ничего не пытаюсь перенять», – приводит слова Алькараса официальный сайт Уимблдона.

Напомним, в 2023 году Алькарас в финале Уимблдона обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича в пяти сетах – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Испанец стал самым молодым чемпионом Уимблдона в XXI веке.

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