Юрген Клопп в футболке сборной Германии посетил теннисный турнир на Мальорке

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетил теннисный турнир на Мальорке (Испания). Клопп вместе с женой сидел на трибунах в майках сборной Германии по футболу.

Турнир на Мальорке проходит на травяном покрытии и принадлежит категории АТР-250. Соревнования выиграл чилийский теннисист Алехандро Табило, занимающий 24-ю строчку мирового рейтинга. Аккаунт турнира в соцсетях поделился совместной фотографией чемпиона с Юргеном Клоппом.

Юрген Клопп и Алехандро Табило Фото: x.com/mallorcachamps

Напомним, Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Вместе с мерсисайдцами Клопп выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и дважды Кубок английской лиги. Ранее специалист также возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».