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Фото: улыбчивые Анна Калинская и Янник Синнер замечены вместе на Уимблдоне

Фото: улыбчивые Анна Калинская и Янник Синнер замечены вместе на Уимблдоне
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 17-я ракетка мира россиянка Анна Калинская были замечены вместе на кортах Уимблдона-2024.

В частности, пресс-служба турнира поделилась снимком, на котором Янник и Анна смотрят на экран телефона и смеются. В кадр также попала тренер Калинской Патрисия Тарабини.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. 27 мая Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

На старте Уимблдона-2024 Синнер сразится с немцем Янником Ханфманом, а Калинская — с квалифаером Панной Удварди из Венгрии.

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