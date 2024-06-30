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Фото: Эмма Радукану приехала на Уимблдон в футболке сборной Англии

Фото: Эмма Радукану приехала на Уимблдон в футболке сборной Англии
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану приехала на тренировку перед стартом Уимблдона-2024 в майке сборной Англии по футболу.

Сегодня, 30 июня, сборная Англии сыграет в 1/8 финала чемпионата Европы против команды Словакии. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

В первом круге Уимблдона-2024 Радукану, занимающая 135-ю строчку мирового рейтинга, сыграет против 22-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой. Ранее Радукану назвала себя «полным аутсайдером» в предстоящем матче с россиянкой.

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующими чемпионами турнира являются чешская теннисистка Маркета Вондроушова и представитель Испании Карлос Алькарас.

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