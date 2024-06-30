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«Cамые непростые вопросы дня». Даниил Медведев — об интервью с маленькой девочкой

«Cамые непростые вопросы дня». Даниил Медведев — об интервью с маленькой девочкой
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился фотографией перед стартом Уимблдона-2024 в своих соцсетях. На снимке интервью у него берёт маленькая девочка.

Фото: Из личного архива Даниила Медведева

«Безусловно, самые непростые вопросы дня!» – подписал пост Медведев.

Эта же девочка брала интервью и у других теннисистов. Например, у датчанина Хольгера Руне и белоруски Арины Соболенко.

В первом круге Уимблдона-2024 Даниил Медведев сыграет против 86-й ракетки мира американца Александра Ковачевича. Матч состоится завтра, 1 июля, в 15:00 по московскому времени.

В 2023 году россиянин дошёл до полуфинала Уимблдона впервые в карьере. Он в трёх сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу, который стал чемпионом турнира, в финале обыграв сербского теннисиста Новака Джоковича.

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