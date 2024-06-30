С 2020 года только три теннисиста одержали на траве больше побед, чем Даниил Медведев

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 23 победы на травяном покрытии за последние пять сезонов.
На его счету один титул и два выхода в финал турниров на траве. Кроме того, Медведев выходил в полуфинал Уимблдона-2023. Больше него с 2020 года побеждали только трое.
Лидер по этому показателю – итальянец Маттео Берреттини с 28 победами. С 2020 года он выиграл три турнира на траве, два из которых категории АТР-500, а также выходил в финал Уимблдона. В 2021-м в матче за титул он уступил Новаку Джоковичу.
Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал 27 побед. Он выиграл один титул категории АТР-500.
У австралийца Алекса де Минора 25 побед. На его счету один травяной титул и один выход в финал на турнирах серии АТР-250.