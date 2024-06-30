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С 2020 года только три теннисиста одержали на траве больше побед, чем Даниил Медведев

С 2020 года только три теннисиста одержали на траве больше побед, чем Даниил Медведев
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 23 победы на травяном покрытии за последние пять сезонов.

На его счету один титул и два выхода в финал турниров на траве. Кроме того, Медведев выходил в полуфинал Уимблдона-2023. Больше него с 2020 года побеждали только трое.

Лидер по этому показателю – итальянец Маттео Берреттини с 28 победами. С 2020 года он выиграл три турнира на траве, два из которых категории АТР-500, а также выходил в финал Уимблдона. В 2021-м в матче за титул он уступил Новаку Джоковичу.

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал 27 побед. Он выиграл один титул категории АТР-500.

У австралийца Алекса де Минора 25 побед. На его счету один травяной титул и один выход в финал на турнирах серии АТР-250.

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