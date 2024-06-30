Флавия Пеннетта: Синнер и Алькарас могут сражаться друг с другом ещё десять лет

Чемпионка US Open – 2015 в одиночном разряде итальянская теннисистка Флавия Пеннетта поделилась мнением о первой ракетке мире Яннике Синнере, а также о его сопернике испанце Карлосе Алькарасе.

«Многие соперники выходят на корт, уже зная, что проиграют Синнеру 0:3 по сетам. Они знают, что надо играть на 110%, чтобы обыграть Янника. Он принимает верные решения даже в плохие дни. Он всегда был такой, а в конце прошлого года ещё и прибавил.

Думаю, что сам Янник никогда не выходит на корт, недооценив соперника. Он очень дисциплинированный, даже по сравнению с Карлосом Алькарасом. У испанца есть больше игровых возможностей, но иногда он поддаётся эмоциям. В конце концов, они ещё ребята.

Они могут сражаться друг с другом на топ-уровне ещё десять лет», – приводит слова Пеннетты Ubitennis.