Флавия Пеннетта: форхенд Джоковича на тренировках выглядел не лучшим образом

Чемпионка US Open – 2015 в одиночном разряде итальянская теннисистка Флавия Пеннетта поделилась мнением о перспективах 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича на Уимблдоне-2024.

«У Янника Синнера непростая сетка. У Джоковича проще, но посмотрим, как он будет себя чувствовать. Я наблюдала за его тренировками в последние дни, форхенд не выглядел лучшим образом. И я хорошо знаю, что спешка не приводит ни к чему хорошему.

Но Джокович сейчас больше живёт азартом. Ему нужно рисковать, чтобы обрести мотивацию. В противном случае ему будет сложнее найти желание продолжать играть», – приводит слова Пеннетты Ubitennis.

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.