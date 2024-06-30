ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Флавия Пеннетта: форхенд Джоковича на тренировках выглядел не лучшим образом

Флавия Пеннетта: форхенд Джоковича на тренировках выглядел не лучшим образом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка US Open – 2015 в одиночном разряде итальянская теннисистка Флавия Пеннетта поделилась мнением о перспективах 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича на Уимблдоне-2024.

«У Янника Синнера непростая сетка. У Джоковича проще, но посмотрим, как он будет себя чувствовать. Я наблюдала за его тренировками в последние дни, форхенд не выглядел лучшим образом. И я хорошо знаю, что спешка не приводит ни к чему хорошему.

Но Джокович сейчас больше живёт азартом. Ему нужно рисковать, чтобы обрести мотивацию. В противном случае ему будет сложнее найти желание продолжать играть», – приводит слова Пеннетты Ubitennis.

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Новак Джокович назвал действующих игроков, с которыми консультировался по поводу травмы
Материалы по теме
Взлетит ли Медведев на второе место рейтинга? 10 причин следить за Уимблдоном-2024
Взлетит ли Медведев на второе место рейтинга? 10 причин следить за Уимблдоном-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android