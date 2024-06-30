Ник Кирьос высказался о своём текущем состоянии

Финалист одного турнира «Большого шлема» австралийский теннисист Ник Кирьос оценил свою текущую форму.

«Я вернулся в Лондон, планирую комментировать Уимблдон на телевидении. Это здорово. Но также последние две недели я продолжаю тренироваться. Пытаюсь взаимодействовать с игроками, которые находятся здесь, чтобы посмотреть, как обстоят дела с моим запястьем. Прошло 10 месяцев после операции, так что я постараюсь вернуться на корт как можно скорее», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.

Напомним, Кирьос практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.

Австралиец является финалистом Уимблдона-2022. Тогда в титульном матче он проиграл сербу Новаку Джоковичу в четырёх сетах.