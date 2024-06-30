Футболист Килиан Мбаппе играет за теннисиста Карлоса Алькараса в Top Spin

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе в компьютерной игре Top Spin играет за третью ракетку мира, трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса. В социальных сетях футболист опубликовал фото, где показал своего игрока.

«Top Spin», — подписал фото Мбаппе.

Фото: Из личного архива Килиана Мбаппе

Top Spin — это компьютерная игра, где игроки могут выбирать из различных игровых режимов, включая одиночные матчи, парные игры, показательные турниры, режим карьеры или матчи быстрой игры. В Top Spin участвует ряд профессиональных теннисистов, которые лицензировали свои изображения для игры.

Напомним, Килиан Мбаппе в матче групповой стадии чемпионата Европы – 2024 получил перелом носа. Из-за этого повреждения 25-летний нападающий вынужден играть в защитной маске. В рамках 1/8 финала турнира сборная Франции встретится с национальной командой Бельгии в понедельник, 1 июля.

Также завтра, 1 июля, Карлос Алькарас сыграет в первом круге Уимблдона-2024. В этом году теннисист защищает титул. Алькарас также является действующим чемпионом «Ролан Гаррос» — 2024.