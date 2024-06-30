Алькарас: если бы не поражения, я бы никогда не добился того, чего достиг

Третья ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал, какие моменты карьеры помогли ему в обретении уверенности на корте.

«Меня трясло в финале «Ролан Гаррос». То же самое произошло и в финале Уимблдона в прошлом году. Трясло мои ноги, мои руки. Это трудный момент, но нужно доверять себе. Всё, о чём я думаю в такие моменты, — это «сделай это». Если проиграешь, значит, проиграешь. Не сдерживайся. Играй позитивно. Действуй агрессивно. Играй в свою игру. Промахнуться – это нормально, такое случается. Такое случилось даже с Федерером, который на своей подаче в пятом сете вёл со счетом 40-15 и проиграл [в финале Уимблдона-2019]. Лучшие игроки во всех видах спорта проигрывали в важные моменты. Но если бы не поражения, я бы никогда не добился того, чего достиг. Я извлёк урок из каждого поражения. Вы должны учиться на моментах, которые вы проживаете», — приводит слова Алькараса The Times.

Напомним, Алькарас является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.