Ник Кирьос назвал месяц, в котором состоится его возвращение в теннис

Финалист одного турнира «Большого шлема» представитель Австралии Ник Кирьос заявил о возвращении в теннис.

«В следующем месяце я буду выступать в парном разряде в рамках ATP-тура. Это будет захватывающе. Я, вероятно, начну там. Надеюсь, если всё будет в порядке, перейду в одиночный разряд. Посмотрю, как долго я ещё продержусь. Я скучаю по соревнованиям, скучаю по зрителям, по своим фанатам. Скучаю даже по тем людям, которые меня ненавидят. Не могу дождаться возвращения», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.

Напомним, Кирьос практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.