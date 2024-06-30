«Они всё ещё работают вместе?» Беккер — о сотрудничестве Руне и Муратоглу

15-я ракетка мира 21-летний представитель Дании Хольгер Руне ответил победителю шести турниров «Большого шлема», экс первой ракетке мира немцу Борису Беккеру, который усомнился в сотрудничестве датчанина с тренером Патриком Муратоглу.

Борис Беккер в соцсетях. Быстрый вопрос: Муратоглу в Лондоне, но не с Руне на Уимблдоне… Они всё ещё работают вместе?

Хольгер Руне. Очень странно, мы переписываемся о многих вещах, но ты не задаёшь мне этот вопрос напрямую. Ответ: да, мы работаем вместе.

Ранее Муратоглу тренировал Руне с октября 2022 по август 2023 года с коротким перерывом и помог датчанину подняться на четвёртую строчку в рейтинге АТР. В октябре прошлого года Руне начал работать с Беккером, но уже в начале февраля 2024 года объявил о прекращении сотрудничества с немецким специалистом.