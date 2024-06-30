Роддик: Надаль мог бы добиться успеха на Уимблдоне

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик считает, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль мог бы добиться высоких результатов на предстоящем Уимблдоне.

«Надаль мог бы добиться успеха на Уимблдоне, если бы захотел играть на нём. Но я понимаю его решение. Смена покрытия — это проблема для тела. На траве внезапно возникают проблемы с поясницей, потому что ты сгибаешься и разгибаешься чаще, чем обычно.

Он принял правильное решение. Но, на мой взгляд, Уимблдон мог быть его лучшим шансом выиграть турнир «Большого шлема» или попасть в четвертьфинал турнира. Но я счастлив, что мы снова увидим его на Олимпийских играх», — приводит слова Роддика Tennis 365.