ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик: Надаль мог бы добиться успеха на Уимблдоне

Роддик: Надаль мог бы добиться успеха на Уимблдоне
Комментарии

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик считает, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль мог бы добиться высоких результатов на предстоящем Уимблдоне.

«Надаль мог бы добиться успеха на Уимблдоне, если бы захотел играть на нём. Но я понимаю его решение. Смена покрытия — это проблема для тела. На траве внезапно возникают проблемы с поясницей, потому что ты сгибаешься и разгибаешься чаще, чем обычно.

Он принял правильное решение. Но, на мой взгляд, Уимблдон мог быть его лучшим шансом выиграть турнир «Большого шлема» или попасть в четвертьфинал турнира. Но я счастлив, что мы снова увидим его на Олимпийских играх», — приводит слова Роддика Tennis 365.

Материалы по теме
Видео
38-летний Рафаэль Надаль показал, как готовится к Олимпиаде в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android