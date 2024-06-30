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Маррей: хочу получить ещё один шанс сыграть на Центральном корте Уимблдона

Маррей: хочу получить ещё один шанс сыграть на Центральном корте Уимблдона
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Экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от предстоящего Уимблдона.

«Возможность снова сыграть здесь, на Центральном корте. Наверняка в последний раз. Это место, в котором я пережил прекрасные моменты за последние несколько лет. У каждого есть представление о том, как он хочет завершить свою карьеру: моя идея, вероятно, заключается в том, чтобы это произошло на Уимблдоне. Не то чтобы я искал что-то конкретное. Моя карьера подходит к концу, и я хочу получить ещё один шанс сыграть на Центральном корте, почувствовать прилив адреналина», — приводит слова Маррея Punto de Break.

В первом круге Уимблдона-2024 британец сыграет против чешского теннисиста Томаша Махача.

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