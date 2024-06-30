Алькарас рассказал о своих взаимоотношениях с родителями

Третья ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал о своих взаимоотношениях с близкими родственниками.

«Неважно, выиграл я турнир или нет, мне хочется вернуться домой и провести время с семьёй. Я живу с родителями и тремя братьями. Для них я не звезда тенниса, а обычный парень.

Я часто путешествую. Папа и старший брат ездят со мной. Брат — мой спарринг-партнёр. А мама занимается младшими. Всегда радостно возвращаться домой. Чем дольше вдали от дома, тем сильнее понимаю, как важны близкие. Моя мама превосходно готовит. Она делает очень вкусную паэлью. А ещё мой любимый суп и мясное ассорти. Это ещё одна причина, из-за которой я люблю быть дома.

Моему отцу никогда не приходилось заставлять меня играть в теннис. Всё наоборот. В шесть лет я занимался в группе несколько дней в неделю. Но даже в воскресенье в восемь вечера, когда в клубе никого не было, я просил папу пойти на корты, чтобы поиграть. Если папа не мог, я просто бил мячом о стену», — приводит слова Алькараса The Times.