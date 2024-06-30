«Думаю о себе как о Маркете». Вондроушова — о титуле действующей чемпионки Уимблдона

Шестая ракетка мира действующая чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала, как на неё повлияла прошлогодняя победа на Уимблдоне.

«Не думаю о себе как о чемпионке Уимблдона. Но иногда думаю: «О, да — я выиграла Уимблдон в прошлом году! Это были потрясающие две недели, но я особо не изменилась. Это больше для людей вокруг вас. На турнирах и вообще на тебя смотрят по-другому. Но я просто думаю о себе как о Маркете», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом году Маркета Вондроушова в финале Уимблдона обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер со счётом 6:4, 6:4. Основной турнир женской части Уимблдона-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 50 млн.