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Кафельников ловил грамоту, Мыскина падала на грунт и отмывала руки. Фото с турнира легенд

Сегодня, 30 июня, в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча в Москве прошёл турнир легенд.

В программе показательных соревнований были: женский парный матч, микст, а также матч, в котором теннисные звёзды выступили в паре с юными чемпионами первенства России в возрастной категории до 17 лет.

В турнире легенд приняли участие двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова, чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина, победитель 14 турниров ATP Дмитрий Турсунов, чемпион Кубка Кремля — 2008 Игорь Куницын, олимпийский чемпион и двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников, бронзовый призёр Олимпийских игр Лондона-2012 в паре Надежда Петрова, победительница шести турниров WTA Маргарита Бетова и многократная победительница турниров ITF Наталья Вихлянцева.

Лучшие фотографии с турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.