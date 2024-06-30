«Люди больше следят за тобой». Вондроушова — о стрессе игрока топ-10 мирового рейтинга

Шестая ракетка мира, действующая чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала, что, будучи в топ-10 мирового рейтинга, она испытывает стресс, а также считает, что сейчас в женском теннисе довольно высокая конкуренция.

«Не думаю, что можно чувствовать себя без стресса, будучи шестым номером в мире. Теперь люди больше следят за тобой, ожидая, что ты сыграешь полуфинал или финал на каждом турнире. Я не думаю, что это возможно. Но женский теннис и женская сетка в наши дни действительно открыты. Матчи действительно сложные, даже в первом круге. Нас ждёт много сюрпризов. На травяных кортах никогда не знаешь, что произойдёт», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом году Маркета Вондроушова в финале Уимблдона обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер со счётом 6:4, 6:4.

Основной турнир женской части Уимблдона-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 50 млн.