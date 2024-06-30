В Москве прошёл турнир «Легенды тенниса», в котором поучаствовали Кузнецова и Кафельников

Сегодня, 30 июня, в состоялся турнир «Легенды тенниса в Москве», в котором приняли участие экс вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова, чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года россиянка Анастасия Мыскина, победительница трёх турниров ITF Наталья Вихлянцева и самый титулованный российский теннисист, обладатель титула «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотоальбомом с прошедшего в Москве мероприятия.

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде. Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).