Андреева рассказала, как тренер Мартинес поделилась воспоминаниями о победе на Уимблдоне

23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что перед Уимблдоном-2024 её тренер Кончита Мартинес вспоминала, как победила Мартину Навратилову и стала чемпионкой Уимблдона 1994 года.

«У неё немного воспоминаний об этой поездке. Мы немного поговорили об этом (титуле на Уимблдоне 1994 года) и посмотрели с ней финал. Включила видео с YouTube, её финал против Навратиловой, а она такая: «Нет, не смотри этот момент. Начни с этого счёта во втором сете». Я такая: «А-ха. хорошо». И, конечно, специально включила момент, который она не хотела смотреть, но да, конечно, она говорит мне о том, как играла.

Я просто спросила её: «Что ты чувствовала?», «Что ты там делала?» и «Что ты делала потом?» Она поделилась некоторыми переживаниями и эмоциями, и мне очень, очень приятно слышать, что она переживала [в то время]», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Основной турнир женской части Уимблдона-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 50 млн.